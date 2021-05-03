Актёр Райан Рейнольдс оценил выход Дзюбы на поле в костюме Дэдпула

https://static.news.ru/photo/0fd66542-abf7-11eb-a9f9-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Выход на футбольное поле нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в костюме Дэдпула оценил сам исполнитель роли супергероя голливудский актёр Райан Рейнольдс. Он поставил лайк в Twitter.

«Зенит» стал чемпионом России в третий раз, разгромив «Локомотив» со счётом 6:1. Дзюба по этому поводу облачился в костюм Дэдпула. В таком виде он вышел получить золотую медаль из рук президента Российской премьер-лиги Александра Дюкова. Получив медаль, 32-летний форвард отдал её сыну. Затем Дзюба снял маску и получил чемпионский кубок.

«Зенит» разместил на своих страницах в соцсетях видео с церемонии. Рейнольдс отреагировал на него лайком.

Ранее стало известно, что «Локомотив» выступил с заявлением после матча с «Зенитом» в чемпионате России, в котором он уступил победу клубу из Санкт-Петербурга. В частности, руководство московской команды попросило футбольные власти обратить внимание на отношение к болельщикам «железнодорожников» в матче 28-го тура чемпионата России.

По словам представителей «Локомотива», пришедших на центральные секторы болельщиков москвичей принудительно пересаживали на гостевые. Кроме того, вместо положенных двух тысяч билетов фанатам предоставили только 1817. Сразу после матча всех поклонников москвичей посадили в автобус и вывезли в центр города.