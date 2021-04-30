«Локомотив» пожаловался на «Зенит» после проигрыша в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/67cfec94-abdb-11eb-861a-96000091f725_660.jpg Фото: ФК «Локомотив»/vk.com

«Локомотив» выступил с заявлением после матча с «Зенитом» в чемпионате России, в котором он уступил победу клубу из Санкт-Петербурга. В частности, руководство московской команды попросило футбольные власти обратить внимание на отношение к болельщикам «железнодорожников» в матче 28-го тура чемпионата России. Обращение к Российскому футбольному союзу опубликовано в Telegram-канале «красно-зелёных».

По словам представителей «Локомотива», пришедших на центральные секторы болельщиков москвичей принудительно пересаживали на гостевые. Кроме того, вместо положенных двух тысяч билетов фанатам предоставили только 1817. Сразу после матча всех поклонников москвичей посадили в автобус и вывезли в центр города.

В воскресенье, 2 мая, «Зенит» на своём поле обыграл идущий вторым московский «Локомотив» со счётом 6:1 и оторвался от «железнодорожников» на 9 очков за два тура до финиша. Мячи за клуб из Петербурга забили Сердар Азмун (трижды), Артём Дзюба (дважды) и Малком. За «Локомотив» отличился Франсуа Камано.

Это чемпионство стало для подопечных Сергея Семака третьим подряд. В общей сложности Зенит в седьмой раз стал чемпионом России. Больше титулов только у московского «Спартака» — 10.