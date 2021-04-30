«Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд

https://static.news.ru/photo/7eb7c6d6-ab70-11eb-adc9-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу сезона-2020/21.

В воскресенье, 2 мая, «Зенит» на своём поле обыграл идущий вторым московский «Локомотив» со счётом 6:1 и оторвался от «железнодорожников» на 9 очков за два тура до финиша. Мячи за клуб из Петербурга забили Сердар Азмун (трижды), Артём Дзюба (дважды) и Малком. За «Локомотив» отличился Франсуа Камано.

Это чемпионство стало для подопечных Сергея Семака третьим подряд. В общей сложности Зенит в седьмой раз стал чемпионом России. Больше титулов только у московского «Спартака» — 10.

30 апреля Зенит поставили на один уровень с «Баварией» и «Ювентусом». Такое сравнение сделал журналист и футбольный комментатор Геннадий Орлов.