«Зенит» поставили на один уровень с «Баварией» и «Ювентусом»

https://static.news.ru/photo/d3fe6612-a996-11eb-bc2b-96000091f725_660.jpg Геннадий Орлов Фото: Геннадий-Орлов/facebook.com

Журналист Геннадий Орлов сравнил футбольный клуб «Зенит» с топ-командами Европы. По его мнению, «сине-бело-голубые» не хуже мюнхенской «Баварии» или туринского «Ювентуса». Команды находятся на одном уровне, передаёт «Радио «Зенит».

У «Зенита» сейчас лучшие условия в стране: и база, и бюджет, и стадион лучший в Европе. Но всё равно такого преимущества надо было добиться. «Зенит» сейчас, как «Бавария» в Германии, как «Ювентус» в Италии. Ну и хорошо. Когда петербуржцы прочно обеспечили себе здесь площадку, надо взлетать выше и заявлять о себе в Европе, — сказал Орлов.

По его словам, изначально трудно было представить, что главный тренер Сергей Семак сможет завоевать с командой столько титулов. Однако и третье чемпионство уже довольно близко. Отрыв петербургского коллектива от соперников составляет шесть очков. Ближайший преследователь «Локомотив» должен обыграть «сине-бело-голубых» в предстоящем матче, чтобы попытаться навязать борьбу. Орлов уверен, что «железнодорожники» не отдадут легко победу, учитывая, что у москвичей серия из 11 побед.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» в воскресенье, второго мая, на стадионе «Газпром Арена» в 19:00 по московскому времени.

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