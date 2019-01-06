Акинфееву отказали в статусе лучшего голкипера страны

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Игорь Акинфеев

Бывший вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов прокомментировал выступление голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева и отказался называть его лучшим вратарём в стране.

«Если человек не хочет играть в сборной, я не могу сказать, что он лучший», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Филимонов добавил, что Акинфеев, вероятно, почувствовал, что «не тянет» игру сборной России, поэтому и ушёл из команды. По словам бывшего голкипера, в России нельзя назвать какого-то вратаря лучшим. Филимонов подчеркнул, что Акинфеев, имея «неплохую статистику» в чемпионате страны, сам лишил себя статуса лучшего вратаря, покинув сборную России.

Акинфеев завершил карьеру в сборной России после чемпионата мира — 2018, где команда дошла до четвертьфинала и уступила там в серии послематчевых пенальти хорватам. В матче 1/8 финала против сборной Испании дело также дошло до серии одиннадцатиметровых, и Акинфеев дважды спас команду, благодаря чему подопечные Станислава Черчесова сенсационно смогли пройти дальше. Акинфеев объяснил свой уход из сборной проблемами с коленом.

В чемпионате России ЦСКА сейчас занимает третье место, уступая «Зениту» и «Краснодару». В первой половине сезона «армейцы» пропустили всего восемь мячей, что является лучшим показателем в лиге.

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