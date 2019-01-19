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Акавов не смог завоевать титул чемпиона мира

Артур Акавов ПСКОВСКАЯ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ/vk.com

Артур Акавов

спорт [ версия для печати ]

В Нью-Йорке завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBO между американцем Деметриусом Андраде (27-0, 17 КО) и россиянином Артуром Акавовым (19-3, 8 КО).

Андраде на протяжении всего боя владел инициативой и умело контролировал дистанцию джебом. Акавову не удалось изменить односторонний ход боя. В десятом раунде у Акавова открылось рассечение под правым глазом после столкновения боксёров головами. В заключительном 12-м раунде рефери весьма спорным решением остановил поединок из-за этого рассечения и зафиксировал победу Андраде техническим нокаутом, несмотря на возмущение российского боксёра.

Андраде сохранил титул чемпиона мира по версии WBO.


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