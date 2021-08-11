Зюганов рассказал, как предотвратить нарушения на выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал к стопроцентной явке на предстоящих выборах в Госдуму. По его словам, это позволит предотвратить всевозможные фальсификации. Об этом сообщает РИА Новости.

Явка должна быть стопроцентная. Тогда любая комиссия видит, что все пришли, нет пустых клеток — трудно вбрасывать, трудно исправлять и трудно переписывать, — сказал политик.

Кроме того, Зюганов заявил, что количество наблюдателей на выборах должно составлять «минимум миллион». В течение всех трёх дней голосования на каждом участке должно быть по меньшей мере три-четыре наблюдателя, считает лидер коммунистов.

Ранее сообщалось, что движение в защиту прав избирателей «Голос» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть онлайн-видеонаблюдение на выборах. Они отметили, что ЦИК лишает большинство избирателей контролировать ход голосования, якобы не желая тратить бюджетные деньги на «диванных наблюдателей» и «удовлетворение их любопытства».

Активисты попросили главу государства подтвердить свою позицию 2011 года и поручить правительству найти средства для организации трансляции.