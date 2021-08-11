Правозащитники попросили Путина вернуть онлайн-видеонаблюдение на выборах

Движение в защиту прав избирателей «Голос» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой подтвердить его утверждение 2011 года о необходимости онлайн-доступа к трансляциям с видеокамер, установленных на избирательных участках во время выборов. Об этом сообщается на сайте организации.

Правозащитники напомнили , что глава ЦИК Элла Памфилова заявляет о нежелании тратить бюджетные деньги на «диванных наблюдателей» и «удовлетворение их любопытства». В связи с этим новый порядок видеонаблюдения не позволит контролировать ход голосования большинству избирателей. Вместо онлайн-наблюдения Центризбирком предлагать желающим посетить региональные общественные палаты, тогда как в ходе выборов 2018 года на пике трансляцию одновременно смотрела 331 тысяча человек.

Сложно представить, к каким последствиям в нынешней эпидемиологической ситуации может привести такая концентрация граждан в ограниченных помещениях. К тому же сама вероятность, что такое же, как раньше, количество граждан сможет в таких условиях воспользоваться этой возможностью, кажется чрезвычайно малой, — отметили в «Голосе».

Кроме того, возможность наблюдать из дома для людей с ограниченными возможностями позволяет им в полной мере реализовать свои гражданские права.

Авторы обращения добавили, что участники выборов тоже ограничены в наблюдении. Даже если партия соберёт доступы к трансляциям всех доступных ей 85 отделений, она сможет наблюдать максимум за 1260 УИК из 45,8 тысячи.

В обращении говорится, что ЦИК никак не аргументировала дороговизну трансляции, учитывая, что камеры уже установлены. Более того, комиссия запретила регионам самостоятельно выделять деньги на онлайн-трансляцию голосования.

Озвученные председателем ЦИК России опасения, что общедоступная трансляция с избирательных участков угрожает национальной безопасности России, вообще сложно объяснить. <...> В любом случае, мы полагаем, что доверие к выборам — бесценно и его подрыв ничем нельзя оправдать, — заключили правозащитники.

Они попросили Путина подтвердить свою позицию 2011 года и поручить правительству найти средства для организации трансляции.

Камеры на избирательных участках установили в 2011 году по просьбе занимавшего тогда должность председателя правительства Владимира Путина. Он призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».

Некоторое время назад стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян. По мнению правозащитника Григория Мельконьянца, ограничение доступа к видеонаблюдению является попыткой «скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках».