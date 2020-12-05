Картина удручающая: Зюганов обвинил чиновников в вымирании России

https://static.news.ru/photo/b6df33c8-36ea-11eb-b078-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян недовольны властью, так как основываются на личном опыте. Таким образом, они чувствуют ситуацию «на своей шкуре», заявил лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов.

Как показало исследование Фонда «Общественное мнение», 61% граждан считают, что чиновники не справляются со своими обязанностями, а в целом отрицательно их работу оценивают 74% опрошенных.

Политик напомнил, что президент Владимир Путин обещал вывести страну на мировые темпы развития, благодаря чему Россия войдёт в пятёрку сильнейших в мире. Глава государства также утверждал, что будут решены проблемы нищеты и бедности, что всё будет сделано для здоровья.

Смотрите реальную картину: она просто удручающая. С 1991 года только русских 20 млн потеряли. У нас 20 русских областей центра России — это сердце России — потеряли за последнее время 5,5 млн человек и продолжают ударно вымирать, — цитирует Зюганова НСН.

Глава коммунистов отметил, что не принимается никаких мер, чтобы остановить этот «жуткий и страшный процесс».

Таким образом, подчеркнул он, в оценке чиновников «россияне нисколько не ошибаются». По его словам, чиновники не слышат народ, а в целом чиновничий аппарат в стране «бесконтролен, работает слабо, плохо». Как результат — в течение десяти лет темпы развития «около нуля крутятся».

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оценивая результаты соцопроса, признал, что ему как чиновнику обидно слышать подобные мнения. По его мнению, большинство чиновников в стране работают честно и много. Хотя, отметил представитель Кремля, «в семье не без урода».