Зюганов назвал виновных в повышении пенсионного возраста в России

В повышении пенсионного возраста в стране отчасти виноваты сами россияне. Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в прямом эфире на своей странице в Instagram.

По его словам, гражданам следовало активнее возражать против данной инициативы властей.

Вышли 100 тысяч на манифестацию, если бы вышел миллион человек, то этого закона бы не было. Людям пора заканчивать отсиживаться и ворчать, — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ назвал задачу по отмене пенсионной реформы общей и подчеркнул, что необходимо восстановить «нормальный выход на пенсию».

Ранее скорую отмену пенсионной реформы спрогнозировал публицист Анатолий Вассерман. По его словам, первым шагом к этому стали поправки, которые разрешают некоторым гражданам выходить на заслуженный отдых до достижения пенсионного возраста.

В Госдуме с ним не согласились. Депутаты пояснили, что поправки, которые вступят в силу с начала 2022 года, лишь призваны упростить ситуацию с предпенсионерами.