19 января 2026 в 18:08

Зимняя битва за чистоту обуви: как спасти кожаные сапоги от солевых разводов без хлопот

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зимние прогулки нередко оставляют на кожаной обуви неприглядные белые разводы от соли. Эти пятна не только портят внешний вид, но и могут повредить материал. К счастью, есть простые способы вернуть сапогам или ботинкам опрятный облик и защитить их от новых загрязнений.

Чтобы удалить солевые разводы, приготовьте раствор из воды и уксуса в равных пропорциях. Пропитайте им мягкую губку и аккуратно протрите поверхность обуви. После этого тщательно смойте остатки раствора чистой водой и дайте обуви высохнуть. Обязательно завершите уход нанесением специального крема для натуральной кожи — он восстановит защитный слой и придаст блеск.

Для профилактики обработайте обувь кондиционером для волос за пару часов до выхода: средство создаст невидимую пленку, которая будет препятствовать оседанию соли. Не забывайте регулярно проветривать обувь и пользоваться дезодорантами. Если появился неприятный запах, поместите сапоги в пакет и оставьте в морозилке на 12 часов — это надежно устранит проблему.

Ранее сообщалось, что есть простые и недорогие способы сделать любимую обувь по‑настоящему зимней — без лишних трат на профессиональные средства. Узнайте, как защитить обувь от влаги и улучшить сцепление с ледяной поверхностью, используя подручные средства.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
