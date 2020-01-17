«Жёлтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Москве и Подмосковье. Температура воздуха в регионе ожидается от нуля до +2 градусов.
В Подмосковье будет от −2 до +3 градусов. В ночь на воскресенье, 19 января, похолодает до −4 градусов,
Ветер западный и юго-западный, скорость не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мартовская погода порадует жителей европейской части России 18 и 19 января. Весну в разгар зимы принесёт обширный антициклон.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен