https://static.news.ru/photo/1d08f69c-39a9-11ea-932f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Жёлтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Москве и Подмосковье. Температура воздуха в регионе ожидается от нуля до +2 градусов.

В Подмосковье будет от −2 до +3 градусов. В ночь на воскресенье, 19 января, похолодает до −4 градусов, сообщает Гидрометцентр. Будет облачно, без прояснений, местами туман.

Ветер западный и юго-западный, скорость не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мартовская погода порадует жителей европейской части России 18 и 19 января. Весну в разгар зимы принесёт обширный антициклон.