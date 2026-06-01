Желтая рассада снова ожила за пару дней: дачный способ сработал лучше дорогих средств

Пожелтевшие листья на рассаде способны испортить настроение любому дачнику. Кажется, что растениям хватает и света, и воды, но зелень все равно становится бледной, а рост почти останавливается. Чаще всего причина оказывается простой — рассаде не хватает азота, который отвечает за развитие крепких листьев и стеблей.

Если начинают желтеть нижние листья, растениям срочно нужна подкормка. Один из самых быстрых способов помочь рассаде — раствор мочевины. Главное — не переборщить с концентрацией, иначе можно повредить нежные корни. Более мягким вариантом считается настой травы, который тоже помогает вернуть листьям здоровый цвет.

Перед подкормкой важно проверить влажность почвы. Иногда проблема появляется из-за перелива: корни начинают задыхаться и перестают нормально усваивать питание. В таком случае землю сначала нужно немного подсушить и только потом вносить удобрения.

Подкармливать рассаду лучше утром. Уже через несколько дней после правильного ухода листья становятся ярче, а растения заметно оживают и трогаются в рост.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что рассада быстро восстановила насыщенный зеленый цвет. Она также советует не ставить молодые растения вплотную друг к другу — хорошая циркуляция воздуха помогает избежать слабости и вытягивания рассады.

