Журналистку исключили из пула МИД за письмо против операции РФ на Украине

Журналистку издания «Коммерсант» Елену Черненко исключили из дипломатического пула за открытое письмо сотрудников прессы против военной операции России на Украине. Как рассказала сама журналистка в своём Telegram-канале, исключение произошло с формулировкой «за непрофессионализм».

Черненко отметила, что с сожалением восприняла такое решение МИД РФ. Она заверила, что постарается и далее выполнять свою работу максимально качественно и объективно. Тем не менее журналистка обратилась к официальному представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой с просьбой не вводить санкции против журналистов, которые подписали письмо.

Очень прошу, не принимайте меры по отношению к другим подписавшимся коллегам. Вы написали мне, что я «подставила» людей и «прячусь за их спинами». И хоть я с такими формулировками не согласна, это письмо действительно прежде всего моя инициатива, — добавила журналистка.

Черненко подчеркнула, что насилие против мирного населения в Донбассе никак не может оправдать «насилие и несправедливость» при военной операции России на Украине.

При этом в своих материалах я всегда старалась отражать все точки зрения и буду и далее к этому стремиться, — заключила она.

Накануне журналистка опубликовала в Facebook запись, в которой предложила сотрудникам прессы подписать открытое письмо против военной операции России на Украине. Согласно информации в её Telegram-канале, по состоянию на 10:50 по мск документ подписали 292 сотрудника российской прессы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.