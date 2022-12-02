Журналистка «Дождя» сообщила об уходе вслед за увольнением Коростелева

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Журналистка «Дождя» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Маргарита Лютова сообщила об уходе с телеканала вслед за увольнением ее коллеги Алексея Коростелева. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) она призналась, что российское СМИ потеряло свои базовые принципы, в которые входит гуманизм, открытость и честность. По словам Лютовой, она прекратит сотрудничество после очередного выпуска ее программы.

Для меня «Дождь» всегда был про гуманизм, открытость и честность. Я считаю, что, даже будучи вынужденной, публичная реакция канала противоречит всем трем этим нехитрым принципам. Я уже пару месяцев делаю на «Дожде» экономическую программу, очередной выпуск выйдет завтра. После этого я экономическую программу делать, к сожалению, прекращу, — заявила Лютова.

Ранее «Дождь» уволил ведущего Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать «Дождь» в том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность. Несмотря на это, каналу придется заплатить штраф в размере 10 тысяч евро, а глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что «Дождь» должен покинуть страну.

Позже Коростелев назвал оговоркой слова о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами», после которых он был уволен. Журналист пояснил, что он не призывал убивать и покупать амуницию для военнослужащих ВС РФ. В связи с этим он не признал себя виновным в преступлении против человечности. При этом Коростелев подчеркнул, что он готов к увольнению ради того, чтобы телеканал продолжил работать в медиапространстве Латвии.