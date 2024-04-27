Журналист международного агентства попал за решетку в Москве Продюсера Reuters Габова отправили в СИЗО за участие в экстремистском сообществе

Фото: t.me/moscowcourts*

Константин Габов

Продюсера международного агентства Reuters Константина Габова отправили в СИЗО по подозрению в участии в экстремистском сообществе, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. По данным следствия, он готовил фото- и видеоматериалы для публикации на YouTube-канале сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 27 июня 2024 года, — уточнили в пресс-службе.

Габов не первый журналист иностранных СМИ, находящийся в РФ под арестом. В прошлом году ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвинив в шпионаже.

20 февраля 2024 года суд продлил ему меру пресечения. На следующий день посол США в России Линн Трейси посетила журналиста, он чувствует себя хорошо. Вину корреспондент не признает и готов доказывать невиновность перед законом в суде.

Спецслужбы России и США обсуждают вопрос освобождения американца, сообщал в интервью журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин. По его словам, табу на решение проблемы отсутствует, однако существуют определенные условия для реализации договоренностей.