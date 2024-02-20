Суд не стал выпускать из СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича Мосгорсуд утвердил продление пребывания в СИЗО журналиста Гершковича до 30 марта

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Эван Гершкович

Московский городской суд признал законным продление до 30 марта пребывания под стражей журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, передает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который требовал освободить иностранного корреспондента из-под стражи.

Московский городской суд, рассмотрев апелляционную жалобу на постановление Лефортовского районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Эвана Гершковича, оставил постановление суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — заявили в суде.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном доступно изложил свое представление ситуации с возможным обменом обвиненного в шпионаже журналиста Эвана Гершковича, считает ведущий программы «Большая игра» Дмитрий Саймс.

Во время беседы с Карлсоном Путин заявил, что спецслужбы России и США обсуждают вопрос освобождения Гершковича. По словам российского президента, табу на решение проблемы отсутствует, однако существуют определенные условия для реализации договоренностей.