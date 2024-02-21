Посол США рассказала о самочувствии Гершковича в московском СИЗО Посол США Линн Трейси посетила в СИЗО «Лефортово» журналиста Гершковича

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эван Гершкович

Посол США в России Линн Трейси посетила журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в московском СИЗО «Лефортово», сообщается в Telegram-канале диппредставительства. Отмечается, что арестованный чувствует себя хорошо.

Эван находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа, несмотря на обстоятельства. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку Эвану и его семье, — сказано в сообщении.

Днем ранее Московский городской суд признал законным продление до 30 марта пребывания под стражей Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который требовал освободить иностранного корреспондента из-под стражи.

До этого президент России Владимир Путин в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что спецслужбы РФ и США обсуждают вопрос освобождения Гершковича. По словам российского президента, табу на решение проблемы отсутствует, однако существуют определенные условия для реализации договоренностей.

Корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий.