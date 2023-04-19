Журналист Караулов ответил на обвинения в сдаче в аренду 50 квартир Журналист Караулов опроверг обвинения в сдаче в аренду 50 квартир

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Караулов

Журналист Андрей Караулов заявил, что узнал о новом уголовном деле, возбужденном против него по факту незаконной предпринимательской деятельности, из СМИ. В беседе с «Газетой.ru» он отметил, что никогда не занимался сдачей квартир, в чем его обвиняют. Кроме того, журналист уточнил, что у него в распоряжении нет 50 квартир, о которых говорится в СМИ.

У меня нет 50 квартир. У моей жены есть ИП и патент. И те квартиры, которые честно заработаны на декларированные деньги, понятно их происхождение, понятно, когда это было. Одна или две квартиры наследственные, может быть, даже больше, я сейчас не помню. Я никогда не занимался сдачей квартир, — уточнил Караулов.

Журналист также задается вопросом, почему после двух первых уголовных дел против него появляется новое, связанное с недвижимостью, несмотря на то что не было проведено ни одного допроса. По словам Караулова, полгода назад в его доме проходил обыск. Сам журналист находится в ОАЭ после перенесенной операции. Он отметил, что планирует вернуться в Москву, даже если ему будет запрещено летать на самолете.

Караулов объяснил, что для него важно доказать свою невиновность. Он добавил, что считает все обвинения против него клеветой, которая начинает походить на травлю.

Я все равно буду в России и всю эту сволоту выведу на чистую воду, обещаю. Опыт у меня есть, — заключил журналист.

Телеведущий Андрей Караулов ранее стал фигурантом уголовного дела о клевете по заявлению режиссера Никиты Михалкова, которого он обвинил в вырубке леса в Нижегородской области. За последние полгода это уже второе дело, где фигурирует журналист. В ноябре у него проходили обыски в рамках расследования фактов клеветы на главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.