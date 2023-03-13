Михалков против Караулова: что известно о новом уголовном деле журналиста Известного телеведущего обвинили в клевете по заявлению режиссера. Это уже второе уголовное дело, заведенное против Андрея Караулова

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Андрей Караулов

Телеведущий Андрей Караулов стал фигурантом уголовного дела о клевете по заявлению режиссёра Никиты Михалкова, которого он обвинил в вырубке леса в Нижегородской области. За последние полгода это уже второе дело, где фигурирует журналист. В ноябре у него проходили обыски в рамках расследования фактов клеветы на главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Тогда Караулов проходил как свидетель (позднее статус был изменен на подозреваемого), он заявлял, что не намерен скрываться от следствия, но говорил, что находится за границей на лечении. NEWS.ru вспоминает, с чего началась эта история и, поговорив с Карауловым, выяснил его версию причин уголовного преследования.

В столичном регионе силовики провели обыски по десяткам адресов, связанных с ведущим телепрограммы «Момент истины» и блогером Андреем Карауловым. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на журналиста завели уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ (клевета) по заявлению режиссёра Никиты Михалкова.

О возбуждении дела органом дознания было принято решение после проведения проверки по факту публичных обвинений режиссёра со стороны журналиста якобы в вырубке леса на территории Нижегородской области. В ходе проведения следственных действий почти по 20 адресам в Москве и в Московской области сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков, — сообщил источник издания.

Сам Караулов в своём Telegram-канале об обысках писал ещё 7 марта, утверждая, что «в Москве почти 200 сотрудников Управления отдела дознания столичного главка полиции ломились в двери граждан с автоматами, бронежилетами и служебно-разыскными собаками почти по 15 адресам». В беседе с NEWS.ru он добавил, что обыски проходили по 17 адресам, в том числе на квартирах друзей и даче.

2 марта по адресам моей дочери и тёщи прошли обыски. У тёщи обыскивали квартиру, где она уже пять лет не живёт, и дачу. Мою внучку до смерти напугали: пять человек в бронежилетах с собаками в 06:00 с самым главным вопросом, где у вас скрывается Караулов. На что им ответили: «А вы не видели кино [на YouTube], как Караулову сделали операцию в Сингапуре? Он же на инвалидной коляске», — заявил Караулов.

О том, что Михалков якобы «вырубает ценные русские леса» для своей мебельной фабрики, Андрей Караулов рассказывал в январе 2022 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Росфимониторингом в список экстремистов и террористов). Однако на днях в своём видеоблоге на платформе «Дзен» он заявил, что «никаких вопросов к Никите Сергеевичу быть не может». Ссылаясь на некое решение суда, журналист заявлял, что Михалков «сейчас занимается в том числе и как санитар леса (у него есть документы, он показывал в одной из своих передач): если лес и рубят для его мебельной фабрики <...>, то он делает его только из плохого дерева, из тех гнилых деревьев, которые находят в лесу».

Никаких других деревьев Михалков не вырубает, это установил суд в сентябре, суд сказал, что Михалков честен перед Россией, перед лесом, перед Нижегородской областью. <...> У него сеть несколько документов: он и санитар, санитарные вырубки, никаких других в Павлово Нижегородской области, ну а уж тем более когда есть решение суда в сентябре, всё, что он делал до сентября, — всё по закону, — утверждал Караулов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Михалков

В октябре телеведущий сообщал, что участковый привёз ему повестку по делу о «санитарных рубках» в Павлово Нижегородской области, где, по его словам, «у Михалкова имение, а где-то поблизости и мебельная фабрика». А в начале ноября, когда у журналиста проходили обыски по заявлению главы Ростеха Сергея Чемезова, Караулов заявлял, что находится на лечении в Дубае. Вскоре его объявили в розыск.

Глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на московского муниципального депутата Вадима Коровина отмечал, что фото телеведущего висело на доске объявленных в розыск в отделах полиции. На объявлении указывалось, что журналист обвиняется в клевете, соединённой с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 5 ст. 128.1 УК). Этот состав предполагает до пяти лет лишения свободы. О том, что Караулов разыскивается по статье УК, следует из карточки на сайте МВД.

В Ростехе обвиняли Караулова в том, что он публиковал «слухи и домыслы, оторванные от реальности», не проверяя факты, занимался «псевдожурналистикой», что нанесло вред репутации Сергея Чемезова. Также в госкорпорации посчитали, что «информационная кампания» Караулова в отношении Ростеха «имела <...> признаки клеветы».

Какие именно материалы стали поводом для обращения Чемезова в правоохранительные органы, не сообщалось. Сам Андрей Караулов предполагал, что речь идёт о четырёх видеороликах. В одном из них упоминался танк «Армата». Три видео, размещённые на сервисе YouTube, недоступны, четвёртое, обнародованное на «Одноклассниках», посвящено тому, «что ждёт Ростех».

В беседе с NEWS.ru Андрей Караулов заявил, что за полгода, с того момента, как он стал фигурантом дела о клевете на Чемезова, ни он, ни его адвокат «так и не увидели глазами даже ксерокс самого заявления». О новом деле он узнал «из сообщения ТАСС». Заявление от Михалкова журналист также «не видел», полагая, что этот документ от него «тоже скрывают».

Караулов предположил, что «дело Чемезова могло рассыпаться» и «московские дознаватели, чтобы напугать его и чтобы он не возвращался в Россию, залезли в архив и нашли заявление Михалкова, написанное в июне прошлого года». По словам журналиста, «тогда же дознаватель в Нижнем Новгороде выписал отказ по этому делу». Он выразил удивление, что «вдруг из одного дознания отказной материал оказывается в другом дознании».

Караулов пообещал вернуться в Россию из Сингапура, как только «встанет с инвалидной коляски». На 28 марта у него назначена «контрольная встреча с врачом», после которой он собирается приехать в Москву, если снимут «все медицинские ограничения».

В конце октября сообщалось, что журналистка Ксения Собчак стала фигурантом дела о вымогательстве и покинула территорию страны на фоне задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора издания «Татлер» Ариана Романовского. Похожие дела ранее заводились на администраторов нескольких Telegram-каналов, которых заподозрили в шантаже ВИП-персон, среди которых оказались представители Ростеха, а заявление на них якобы написал глава госкорпорации Сергей Чемезов. Однако, как писал NEWS.ru, существует версия, что происходящее имело отношение к зачистке информационного поля. Впоследствии стало известно, что Собчак вернулась в Россию и извинилась перед Чемезовым. По словам журналистки, её коллеги, которые проходят по делу о вымогательстве, искренне сожалеют о содеянном. Она выразила надежду, что суд проявит добродушие к ним.