10 февраля 2026 в 01:40

Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по улучшению «Почты России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с кабмином — она будет решать проблемы «Почты России», заявил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, такой формат работы утвержден в результате рассмотрения ситуации с правительством РФ, передает пресс-служба палаты парламента.

Первый заместитель председателя ГД Александр Жуков и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с правительством РФ, которая займется решением накопившихся проблем АО «Почта России», — сказал председатель Госдумы.

Володин добавил, что «состояние „Почты России“» поднималось в беседе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Он также подтвердил, что в компании есть моменты, которые следует привести в порядок.

Ранее стало известно, что «Почта России» запустила услугу, позволяющую отправлять посылки с использованием только номера мобильного телефона получателя. В пресс-службе уточнили, что для подключения услуги требуется предварительное согласие адресата. Это можно сделать через сайт или мобильное приложение «Почты России».

Тем временем Володин отметил, что в будущем «Почта России» должна начать работать эффективнее, для решения накопившихся проблем оператора будет создана специальная рабочая группа. Он уточнил, что жители сообщают о закрытии почтовых отделений, прежде всего в удаленных сельских населенных пунктах. Почтальоны жалуются на низкий уровень заработной платы и тяжелые условия труда, подытожил председатель Госдумы.

