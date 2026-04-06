06 апреля 2026 в 17:15

Живой ковер, который не вытоптать: цветет алыми звездами и зимует без укрытия

Саксифрага «коралловый мох» — это не просто почвопокровное растение, а настоящий живой ковер, который не вытаптывается и способен преобразить самые неприглядные уголки вашей дачи.

Этот многолетник образует плотные вечнозеленые подушки высотой всего 15–20 см, которые активно разрастаются в ширину, напоминая узорный мох, а в мае-июне изящные цветоносы поднимаются над листвой, украшая растение крупными цветками-звездами яркого карминно-алого оттенка.

Посадив саксифрагу, вы забудете о сложном уходе: она стойко выносит капризы погоды, зимует без укрытия (выдерживает морозы до -30 °C) и сохраняет идеальный вид даже после схода снега. Это превосходное решение для альпинариев, каменистых садов, подпорных стенок и вазонов — растение предпочитает солнечные участки с хорошо дренированными, не слишком плодородными почвами.

Дарья Иванова
Д. Иванова
