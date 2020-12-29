Жителям Москвы рассказали о работе горячих линий в праздники

https://static.news.ru/photo/ce80bd8e-4b36-11eb-b094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Многие столичные колл-центры продолжат работать в новогодние праздники в стандартном режиме.

По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, во время праздничных выходных город останется на связи с жителями.

Москвичи смогут получить консультации по вопросам в сфере ЖКХ, госуслуг, узнать график работы государственных организаций и транспорта, — уточнил он.

Так, жителям города будут доступны единая справочная служба правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77), единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53), единая служба записи на приём к врачу (+7 (495) 539-30-00), контакт-центр «Московский транспорт» (+7 (495) 539-54-54) и другие службы. В общей сложности работу продолжат более 50 горячих линий.

В единой справочной службе можно узнать, как в праздничные дни работают государственные организации и центры госуслуг, а сотрудники Единого диспетчерского центра окажут помощь в вопросах по оказанию жилищно-коммунальных услуг. Например, в праздники можно будет подать заявки на ремонт освещения, уборку подъезда, а также снега и льда во дворах.

По вопросам тарифов и работы транспорта горожане могут обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного телефона). Для туристов будет работать служба по номерам +7 (495) 122-01-11 и +7 (800) 300-61-22.

При этом многие вопросы можно будет решить на сайте mos.ru и в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Количество сотрудников горячих линий общегородского контакт-центра превышает 830 человек. Каждый месяц они регистрируют около трёх миллионов обращений. За весь 2020-й операторы приняли свыше 55 млн звонков, 27 млн из которых обработал голосовой помощник.

Отмечается, что также в Новый год продолжит работать горячая линия по коронавирусу (+7 (495) 870-45-09).

Ранее NEWS.ru писал, что доступ людей на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса и действием в столице режима повышенной готовности.