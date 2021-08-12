Жительница Якутии почувствовала себя одиноко и сообщила, что её похитили

Пьяная жительница Якутии сообщила в полицию, что её похитили и удерживают в неизвестном помещении. Когда силовики прибыли на место, выяснилось, что женщину никто не похищал, а в правоохранительные органы она обратилась из-за одиночества. Об этом сообщило местное ГУ МВД в Twitter.

Женщина позвонила по номеру «112» и рассказала, что её похитили и силой удерживают в «помещении без окон и освещения», а через щель она видит цифру 7 на двери напротив. Силовики по тревоге подняли сотрудников оперативных и наружных служб полиции.

Представителям правоохранительных органов удалось найти женщину, первыми на место приехали участковые. В квартире не открыли дверь, и один из полицейских забрался на окна первого этажа. В окне он увидел спящую женщину.

«Похищенная», проснувшись, предъявила претензии полицейскому, прибывшему на её спасение, и даже норовила столкнуть лейтенанта полиции <...>. Нетрезвая женщина пояснила полицейским, что никто её не похищал, а свой ложный вызов аргументировала отсутствием должного внимания к своей персоне. Чуть протрезвев, женщина сообщила полицейским, что находится в глубоком стрессе из-за смерти ребёнка и ей нужно было выговориться, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что 17-летняя дочь женщины жива и проживает с отцом. Сама заявительница раньше стояла на профилактическом учёте из-за проблем с алкоголем. На неё составили административный протокол по статье о заведомо ложном вызове спецслужб.

Ранее житель Черниговской области Украины решил необычным способом ускорить очистку дороги перед домом от снега. Он позвонил в полицию и признался в убийстве, которого на самом деле не было.