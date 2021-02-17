Украинец выдумал убийство отчима, чтобы ему почистили снег перед домом

https://static.news.ru/photo/1a7e768c-7151-11eb-8e05-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Черниговской области Украины решил необычным способом ускорить очистку дороги перед домом от снега. Он позвонил в полицию и признался в убийстве, которого на самом деле не было.

13 февраля житель села Грибова Рудня сообщил полицейским, что прирезал своего отчима. Он попросил прислать к нему наряд полиции, а также технику для уборки снега. Украинец пояснил, что силовики не смогут проехать к дому, поскольку дорогу завалило снегом.

Полицейские решили обойтись без снегоуборщика и приехали к 34-летнему мужчине на внедорожнике. Оказалось, что селянин придумал убийство родственника, чтобы ему почистили снег перед домом.

Примечательно, что в день «убийства» коммунальные службы очистили дорогу от снега, но украинца не устроило качество работы. Силовики составили на мужчину протокол за ложный вызов спецслужб. Ему грозит штраф в размере от 51 до 119 гривен, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря областной Нацполиции Юлию Ковтун.

Как писал NEWS.ru, в Москве мужчина принял жену за мёртвую и сбежал из дома. Инцидент произошёл 3 ноября. Москвич поссорился со своей супругой и она притворилась мёртвой. Мужчина сообщил племяннице, что «убил» её тётю, а затем ушёл из дома. Родственница вызвала полицию. Силовики приехали и обнаружили в квартире живую женщину, вскоре домой вернулся и «преступник». Жена отказалась от каких-либо претензий и стражи порядка покинули квартиру.