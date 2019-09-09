https://static.news.ru/photo/15996efa-d30b-11e9-bef3-fa163e074e61_660.jpg Самара Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Новое учебное заведение планируется возвести в Красноглинском районе Самары. По данным регионального Минстроя, место сквера займёт православная средняя общеобразовательная школа «Благое Отрочество».

Под строительство выделена территория площадью 1000 кв. м. в третьем квартале посёлка Мехзавод, находящаяся между ледовой ареной «Салют» и водонапорной башней.

Этот участок с 2017 года находится в аренде у Самарской епархии, — уточнили в ведомстве.

В самарском департаменте градостроительства отметили, что публичные слушания для местных жителей по этому проекту прошли в середине августа. Однако некоторых граждан удивила новость о возведении учебного учреждения на их излюбленном месте для прогулок.

Прекратите раздавать религиозным организациям места общественного пользования в посёлке Мехзавод, вырубать сквер и отбирать у наших детей последние площадки для занятия спортом и прогулок! — написала Анна Калинина от лица инициативной группы жителей Мехзавода.

Она подчеркнула, что местным жителям не нужна воскресная школа, передаёт портал 68.ru .

Многоуважаемое правительство Самары @D_Azaroff , @E_Lapushkina прекратите раздавать религиозным организациям места общественного пользования в посёлке Мехзавод, вырубать сквер и отбирать у наших детей последние площадки для занятия спортом и прогулок! НАМ НЕ НУЖНА ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА pic.twitter.com/HyALQt1Xgp — Калинина Анна (@Kalinina__Anna) 22 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что рабочая группа при городской думе Екатеринбурга, составляющая опрос о месте возведения собора Святой Екатерины, исключила из списка сквер у Театра драмы.