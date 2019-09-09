Самара Самара Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Новое учебное заведение планируется возвести в Красноглинском районе Самары. По данным регионального Минстроя, место сквера займёт православная средняя общеобразовательная школа «Благое Отрочество».

Под строительство выделена территория площадью 1000 кв. м. в третьем квартале посёлка Мехзавод, находящаяся между ледовой ареной «Салют» и водонапорной башней.

Этот участок с 2017 года находится в аренде у Самарской епархии, — уточнили в ведомстве.

В самарском департаменте градостроительства отметили, что публичные слушания для местных жителей по этому проекту прошли в середине августа. Однако некоторых граждан удивила новость о возведении учебного учреждения на их излюбленном месте для прогулок.

Прекратите раздавать религиозным организациям места общественного пользования в посёлке Мехзавод, вырубать сквер и отбирать у наших детей последние площадки для занятия спортом и прогулок! — написала Анна Калинина от лица инициативной группы жителей Мехзавода.

Она подчеркнула, что местным жителям не нужна воскресная школа, передаёт портал 68.ru.

Ранее News.ru писал, что рабочая группа при городской думе Екатеринбурга, составляющая опрос о месте возведения собора Святой Екатерины, исключила из списка сквер у Театра драмы.

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