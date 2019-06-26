https://static.news.ru/photo/17bed0f0-981c-11e9-8922-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Рабочая группа при городской думе Екатеринбурга, составляющая опрос о месте возведения собора Святой Екатерины, исключила из списка сквер у Театра драмы.

Решение принято. Исключить, — заявил председатель гордумы Игорь Володин.

3 мая мирные митинги активистов против возведения храма в сквере переросли в столкновения с полицией. Протестующие повалили строительное ограждение и прорвались на территорию стройки. Их разгоняли силовики и неизвестные, применявшие слезоточивый газ. По итогам акции был арестован 21 человек.

Как ранее писал News.ru, рабочая группа гордумы Екатеринбурга на заседании 26 июня утвердит список мест для возможного строительства храма Святой Екатерины.