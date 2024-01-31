Жители Подмосковья рассказали о банде подростков, жестко избивших девочку Жители Щелково: избившие девочку подростки растут в неблагополучных семьях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростки, избившие девочку в подмосковном Щелково, растут в неблагополучных семьях, рассказала NEWS.ru жительница микрорайона Бахчиванджи Виктория Аненская. Она отметила, что ничего не знает о пострадавшем ребенке, однако ей известно, где проживает девочка, которая первой начала избивать потерпевшую.

Все они живут в Лосино-Петровске. Про Симакину Александру, которая первая начала избивать девочку, знаю всю информацию, где живет и так далее. Про девочку, которую избили, ничего не знаю. Они еще на хвосте поезда катались каждый день — с Монино до Бахчиванджи и Ярославского вокзала. Они из неблагополучных семей, можно так сказать, — поделилась местная жительница.

Другая женщина, проживающая в Щелково, Надежда Тужилкина сообщила, что раньше подозреваемые убивали кошек. По ее словам, они уже длительное время «беспризорничают» по городу.

Они местные. Давно ходят, беспризорничают по городу. Раньше кошек убивали. Это уже года три назад было, также курят вэйпы, — отметила Надежда.

О жестоком избиении девочки стало известно 31 января. Группа подростков выложила в Сеть видеозапись издевательств. На кадрах видно, как подростки преградили дорогу шедшей по асфальту в коньках школьнице. Затем один из них кинул на тротуар фаер и с силой ударил девочку ногой в живот, отчего та упала в сугроб. Школьница попыталась убежать, но нападавшие настигли ее и продолжили избивать.