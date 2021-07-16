Названы главные признаки провинциалов

Жители побережья Краснодарского края и Крыма назвали классические признаки «беспросветных провинциалов» , пишет Pravda.Ru.

По данным анонимного опроса, главным образом местных жителей в приезжих отпускниках раздражает «хождение с голым пузом или в одном купальнике» в общественных местах. Также провинциальность выдаёт использование поддельных брендов одежды, часов, обуви или сумок. Такие вещи особенно бросаются в глаза, когда их владелец ест самый дешёвый хот-дог или едет в маршрутке.

Признаком «деревенского» жителя считается и ходьба с громко включённой музыкой или громкие разговоры по видеосвязи.

Также жители курортных городов считают неприличным выставлять напоказ большой живот. По их мнению, «пузатые мужчины и женщины, явно не следящие за собой», должны «прятаться от взглядов, а не гоголем ходить на море».

Ещё одним признаком «провинциала» является классическое надевание носков под сандалии, леопардовые лосины и кофты «как из 90-х». Кроме того, приезжего из глубинки выдадут ошибки в речи, такие как «ложить», «экспрессо» или «с района».

Курортники также поймут, что человек приехал из далекой «провинции» по постоянному употреблению алкоголя в любое время дня, курению в толпе, замусориванию, а также желанию «получить сервис на пять звёзд за средства, которых хватает на две звезды».

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