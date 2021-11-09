На Камчатке и Чукотке заявили о затяжном дефиците товаров и продуктов

В портах Приморья, парализованных резко возросшим грузопотоком из Китая, застряли тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Жители этих регионов испытывают нехватку товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов. Вопросом занялись рабочая группа Минтранса и транспортная прокуратура, но на местах сомневаются, что проблему удастся быстро решить. Об этом пишет «Коммерсант».

Сообщается, что задержки поставок на Камчатку доходят до 60 дней, а почти во всех населённых пунктах Чукотки отсутствуют овощи и фрукты, молочная продукция и яйца. По данным местных властей, в приморских портах застряли около 1600 контейнеров и генеральные грузы.

Приморская транспортная прокуратура уже проверяет соблюдение законодательства при организации завоза продукции в районы Крайнего Севера через Владивосток. В Минтрансе по поручению вице-премьера Юрия Трутнева создана рабочая группа по контролю за поставкой грузов в дальневосточные регионы.

Как уточнил гендиректор крупнейшей на Камчатке сети супермаркетов и логистических складов «Шамса» Рашид Шамоян, дефицита продовольствия уже нет, но контейнеры, которые приходили за 28–30 дней, сейчас приходят за 45–60 дней. Зампред правительства Камчатки Тимофей Смирнов отмечает проблему доставки в регион генеральных грузов и стройматериалов, хотя пока, по его словам, не сорван ни один крупный проект.

Мы договорились и буквально по номерам контейнеров отслеживаем движение стройматериалов к нашим подрядчикам. Основная проблема — в мощностях приморских портов и в отсутствии свободных терминалов под погрузку судов, следующих на Камчатку, — заявил он.

Как заявил гендиректор компании-поставщика цемента «Агент Сервис ДВ» Юрий Смирнов, задержки связаны с длительным ожиданием загрузки судна в порту Владивосток и отсутствием причальных стенок для размещения и погрузки грузов. По его словам, порты и причалы сосредоточены на грузах, которые следуют транзитом в Европу. Представители местного бизнеса полагают, что нынешняя ситуация продлится по крайней мере весь следующий год.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что задержки с доставкой грузов связаны с изменениями и кризисом глобальной логистики, а также с перенаправлением грузов из Китая с Суэцкого канала на Транссиб. По его словам, в ближайшее время ситуация не решится, поэтому следует ожидать как подобных задержек, так и увеличения стоимости отправки.