На Камчатке и Чукотке заявили о затяжном дефиците товаров и продуктов

В портах Приморья, парализованных резко возросшим грузопотоком из Китая, застряли тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Жители этих регионов испытывают нехватку товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов. Вопросом занялись рабочая группа Минтранса и транспортная прокуратура, но на местах сомневаются, что проблему удастся быстро решить. Об этом пишет «Коммерсант».
Сообщается, что задержки поставок на Камчатку
Приморская транспортная прокуратура уже проверяет соблюдение законодательства при организации завоза продукции в районы Крайнего Севера через Владивосток. В Минтрансе по поручению вице-премьера Юрия Трутнева создана рабочая группа по контролю за поставкой грузов в дальневосточные регионы.
Как уточнил гендиректор крупнейшей на Камчатке сети супермаркетов и логистических складов «Шамса» Рашид Шамоян, дефицита продовольствия уже нет, но контейнеры, которые приходили за 28–30 дней, сейчас приходят за 45–60 дней. Зампред правительства Камчатки Тимофей Смирнов отмечает проблему доставки в регион генеральных грузов и стройматериалов, хотя пока, по его словам, не сорван ни один крупный проект.
Мы договорились и буквально по номерам контейнеров отслеживаем движение стройматериалов к нашим подрядчикам. Основная проблема — в мощностях приморских портов и в отсутствии свободных терминалов под погрузку судов, следующих на Камчатку, — заявил он.
Как заявил гендиректор компании-поставщика цемента «Агент Сервис ДВ» Юрий Смирнов, задержки связаны с длительным ожиданием загрузки судна в порту Владивосток и отсутствием причальных стенок для размещения и погрузки грузов. По его словам, порты и причалы сосредоточены на грузах, которые следуют транзитом в Европу. Представители местного бизнеса полагают, что нынешняя ситуация продлится по крайней мере весь следующий год.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что задержки с доставкой грузов связаны с изменениями и кризисом глобальной логистики, а также с перенаправлением грузов из Китая с Суэцкого канала на Транссиб. По его словам, в ближайшее время ситуация не решится, поэтому следует ожидать как подобных задержек, так и увеличения стоимости отправки.