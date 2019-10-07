https://static.news.ru/photo/a4bb574c-e887-11e9-b232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики предупредили жителей Московского региона о резком понижении температуры воздуха в ночь на 7 октября.

Согласно прогнозу Гидрометцентра , предстоящая ночь может стать самой холодной с начала осени.

Так, столбики термометров могут опуститься до минусовых значений. Ожидается, что похолодает до минус 1 градуса.

Кроме того, в воскресенье на Москву выпало 10 мм осадков в виде дождя и мокрого снега. Это примерно 17% октябрьской нормы, которая составляет 59 мм.

Ранее News.ru писал о том, что автовладельцам Москвы не нужно торопиться с заменой летней резины на зимнюю. Такой совет дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, менять шины следует тогда, когда среднесуточная температура воздуха переходит через нулевую отметку. Как правило, это происходит, когда в дневные часы на протяжении пяти–семи дней воздух не прогревается теплее +5 градусов.