https://static.news.ru/photo/fe66d9be-e82e-11e9-8727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Автовладельцам Москвы не нужно торопиться с заменой летней резины на зимнюю. Такой совет дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, менять шины следует тогда, когда среднесуточная температура воздуха переходит через нулевую отметку. Как правило, это происходит, когда в дневные часы на протяжении пяти–семи дней воздух не прогревается теплее +5 градусов.

Резину на колёсах не нужно ассоциировать с дамской обувью: когда погода улучшилась — надо туфельки надеть, ухудшилась — сапожки. Всё-таки шины один раз меняют, — цитирует Вильфанда « Коммерсант ».

Метеоролог отметил, что температура ниже пяти градусов продержится лишь в течение нескольких ближайших ночей. После этого начнётся потепление. Поэтому, высказал мнение он, если кому-то и «переобувать» машину, то тем, кто «ведёт ночной образ жизни». Например, таксистам. Остальным на дорогах на зимней резине будет пока что некомфортно и тяжело, считает Вильфанд.

Тем не менее, днём ранее в ГИБДД предупредили московских автомобилистов о необходимости подготовить машины к первому снегу. Там рекомендовали убедиться в исправности машины и пригодности зимних покрышек. Кроме того, в полиции напомнили о важности зимней омывающей жидкости.