Управление ГИБДД предупредило московских автомобилистов о первом снеге и призвало водителей подготовить свои машины.
Необходимо убедиться в исправности авто и пригодности зимних покрышек. Кроме того, в полиции напомнили о важности омывающей жидкости.
Жителей столичного региона в субботу, 5 октября, ожидает пасмурная погода и до 11 градусов тепла.
В ночь на 6 октября похолодает до плюс трёх градусов. При этом не исключены осадки в виде мокрого снега, писал News.ru.
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