https://static.news.ru/photo/54758284-e766-11e9-902c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Управление ГИБДД предупредило московских автомобилистов о первом снеге и призвало водителей подготовить свои машины.

Необходимо убедиться в исправности авто и пригодности зимних покрышек. Кроме того, в полиции напомнили о важности омывающей жидкости.

Жителей столичного региона в субботу, 5 октября, ожидает пасмурная погода и до 11 градусов тепла.

В ночь на 6 октября похолодает до плюс трёх градусов. При этом не исключены осадки в виде мокрого снега, писал News.ru.