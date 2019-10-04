https://static.news.ru/photo/8fa41f6c-e727-11e9-af96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жителей столичного региона в субботу, 5 октября, ожидает пасмурная погода и до 11 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра , будет дуть ветер северной четверти со скоростью 5–8 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди.

Атмосферное давление нормализовалось и составляет 743 мм ртутного столба.

В ночь на 6 октября похолодает до плюс 3 градусов. При этом не исключены осадки в виде мокрого снега.

В воскресенье ожидается резкое похолодание, поэтому температура воздуха в дневное время останется на уровне ночных показателей и составит 3–5 градусов тепла.

Ранее News.ru писал о том, что заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в разговоре с журналистами заявил, что сроки прихода бабьего лета на территорию столицы будут сдвигаться. Они, как говорит специалист, будут зависеть от процессов глобального потепления. По словам эксперта, в столице октябрь стал на полтора градуса менее холодным за последние 30 лет.