https://static.news.ru/photo/64c64052-e5e4-11e9-827b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в разговоре с журналистами заявил, что сроки прихода бабьего лета на территорию столицы будут сдвигаться. Они, как говорит специалист, будут зависеть от процессов глобального потепления.

По словам эксперта, в столице октябрь стал на полтора градуса менее холодным за последние 30 лет.

У нас для всех осенних месяцев идет потепление, оно сильнее выражено в ноябре, слабее в октябре и сентябре. Что касается нынешних теплых дней — это бабье лето. Это связано с тем, что условия циркуляций в атмосфере благоприятствуют такому возврату тепла, как раз во второй половине сентября — начале октября это чаще всего и случается, — приводит слова климатолога АГН «Москва».

Он подчеркнул, что в столице будут увеличиваться сроки летней и осенней погоды, зима станет короче, а бабье лето придёт позже.

Как ранее писал News.ru, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура воздуха в Москве в воскресенье, 6 октября, может опуститься до трёх градусов тепла, а в Подмосковье — до 1 градуса. Резкое похолодание начнётся уже вечером 4 октября.