Житель Тольятти с коронавирусом трижды сбегал из больницы и попал под суд

https://static.news.ru/photo/06217b34-87bf-11ea-82ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» трижды сбегал из лечебного учреждения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД. Правоохранители уточнили, что речь идёт о безработном ранее судимом мужчине 1992 года рождения. По информации полиции, после побега он без маски общался с неустановленным кругом лиц и создал опасность массового заражения.

Сотрудники МВД задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

В Самарской области выявлено 229 случаев заражения коронавирусом. Два человека скончались от COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал об инциденте в Амурской области. Там полицейским пришлось искать с собаками сбежавшего из больницы больного с коронавирусом. Беглеца в итоге вернули в медучреждение.