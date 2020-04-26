Житель Тольятти с коронавирусом трижды сбегал из больницы и попал под суд

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» трижды сбегал из лечебного учреждения.
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Сотрудники МВД задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.
В Самарской области выявлено 229 случаев заражения коронавирусом. Два человека скончались от COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал об инциденте в Амурской области. Там полицейским пришлось искать с собаками сбежавшего из больницы больного с коронавирусом. Беглеца в итоге вернули в медучреждение.
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