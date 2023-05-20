Москвич пойдет под суд за желание служить в элитных войсках «Осторожно, Москва»: москвич попытался дать взятку военкомату для службы в элитных войсках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Москвы попытался дать взятку военкомату в Тверской области, чтобы его отправили служить в элитные войска, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, он передал деньги другу из полиции для передачи в военкомат, однако тот его обманул. Позднее в отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

По информации «Осторожно, новости», героем истории стал 21-летний житель столичного района Бирюлево. Он передал своему знакомому оперативнику 60 тысяч рублей, чтобы тот занес их в военкомат в городе Ржеве Тверской области и его зачислили в элитные войска. Как выяснилось позднее, друг москвича потратил все деньги на себя, а история со взяткой стала известна сотрудникам правоохранительных органов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки».

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что военного комиссара Назрани Умара Евлоева и его подчиненных задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки. По информации канала, их обвиняют в получении взяток за оформление отсрочек от военной службы. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.