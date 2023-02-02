«Осторожно, новости»: российского военкома обвинили в создании ОПГ «Осторожно, новости»: военкома Назрани и его подчиненных обвинили в создании ОПГ

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что военного комиссара Назрани Умара Евлоева и его подчиненных задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки. Как утверждают авторы, их обвиняют в получении взяток за оформление отсрочек от военной службы. Министерство обороны России эту информацию не подтверждало.

По данным «Осторожно, новости», в мошенническом сговоре могли находиться пятеро сотрудников военкомата, включая самого Евлоева, которого следствие назвало создателем схемы. В публикации говорится, что в отношении задержанных были возбуждены три уголовных дела за получение и дачу взяток группой лиц по предварительному сговору, а также за посредничество во взяточничестве. Авторы утверждают, что каждому из задержанных может грозить минимум семь лет тюрьмы.

В июле РИА Новости сообщили, что в Якутске задержали военкома города Афанасия Захарова, в его квартире прошли обыски. В военном комиссариате Якутии заявили о том, что никакой информации по поводу задержания Захарова нет. Между тем, по данным «Комсомольской правды», Захаров подозревается в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что он оформлял военные билеты за деньги. Между тем в феврале этого года Захаров дал интервью изданию «Якутск Вечерний», где утверждал, что слухи о торговле военными билетами с его стороны ничем не подтверждены.