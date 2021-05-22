Жириновский заявил об ошибке Сталина во Второй мировой войне

https://static.news.ru/photo/0a9718ae-bc1b-11eb-b42e-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Советский лидер Иосиф Сталин напрасно настаивал на открытии союзниками второго фронта в ходе Второй мировой войны. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Ведь это ошибка Сталина была. Зачем он требовал открывать второй фронт? Требуй самолёты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать второй фронт? Сидите, британцы, на своих островах, американцы там, за океаном. Мы летом 1944 года уже стояли в Европе. Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, всё оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени, — отметил политик.

Некоторые историки считают, что США и Великобритания намеренно тянули с открытием второго фронта. Их операция «Оверлорд» началась только в июне 1944 года, когда Красная армия уже успешно вела наступление на советско-германском направлении.

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