Путин назвал причину попыток извратить историю ВОВ

https://static.news.ru/photo/736b2792-b966-11eb-9eba-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия всё чаще сталкивается с попытками оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны. Их цель — сдерживание РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что чем сильнее и самостоятельнее Россия, чем последовательнее отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны её ослабить, дискредитировать ценности, объединяющие общество, извратить то, на чём воспитываются новые поколения граждан.

Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы всё чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы, — подчеркнул политик.

По словам главы государства, молодёжи так «промывают мозги», что она начинает поклоняться захватчикам. Он подчеркнул, что этого допускать нельзя. Путин добавил , что поколение победителей уходит, поэтому ответственность за сохранение их наследия возрастает.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал кощунством возложение на Россию ответственности за развязывание Второй мировой войны. Так он прокомментировал проект закона о запрете на отождествление роли СССР и Германии в войне.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай намерен отстаивать итоги Второй мировой войны и бороться за мир во всём мире вместе с РФ.