Жириновский выступил на акции у посольства Испании

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил на акции у испанского посольства, которая была проведена в формате встречи с депутатами. Поводом послужило проведение в Испании «социальной» пиар-кампании против проституции, возмутившей проживающую там русскую диаспору, сообщает РИА Новости.

Ранее на автобусных остановках на севере Испании появились баннеры с социальной рекламой. Они представляли собой фотографию «меню дня» с «особым блюдом: русская девственница + кокаин — €50». В качестве «основного блюда» следует перечисление русских женских имён и указан их возраст — от 17 до 35 лет.

Зря прячетесь за шторки (в посольстве. – NEWS.ru.). <…> Когда у вас война, русские приезжают вас спасать. Пусть вечером у вас пропадёт аппетит, — цитирует агентство Жириновского.

Плакат, возмутивший русскую диаспору, был приурочен к Международному дню против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, который отмечается 23 сентября. Он был частью кампании по привлечению внимания к необходимости запрета проституции в Испании.

Ранее испанская ассоциация «Новая жизнь», которая занимается защитой женщин от жестокого обращения, в том числе сексуального, извинилась за социальную рекламу «русских девственниц».

По данным «Новой жизни», большинство женщин, занимающихся проституцией в Испании, являются иностранками: там отмечают, что если бы в «меню» вместо иностранных имён использовались испанские, то авторам рекламы не удалось бы «показать реальность такой, какая она есть».