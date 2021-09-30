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В Испании извинились за социальную рекламу «меню с русскими проститутками»

09:50, 30 сентября 2021
В Испании извинились за социальную рекламу «меню с русскими проститутками» Фото: pexels.com
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Испанская ассоциация «Новая жизнь», которая занимается защитой женщин от жестокого обращения, в том числе сексуального, извинилась за социальную рекламу «русских девственниц», которая возмутила русскую диаспору. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель организации Лурдес Хименес заявила, что ассоциация начала убирать рекламу после возмущённых звонков представителей российской диаспоры. В ассоциации заявили, что не намеревались никого обидеть и сожалеют о произошедшем.

В течение многих лет мы оказываем помощь жертвам торговли людьми с целями сексуальной эксплуатации и женщинам, занимающимся проституцией, женщинам различных национальностей — и взрослым, и девочкам. И всю нашу работу мы выполняем в защиту прав человека, — говорится в заявлении.

Плакат, возмутивший русскую диаспору, был приурочен к Международному дню против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, который отмечается 23 сентября. Он был частью кампании по привлечению внимания к необходимости запрета проституции в Испании. По данным «Новой жизни», большинство женщин, занимающихся проституцией в Испании, являются иностранками: там отмечают, что если бы в «меню» вместо иностранных имён использовались испанские, то авторам рекламы не удалось бы «показать реальность такой, какая она есть».

Ранее на автобусных остановках на севере Испании появились баннеры с социальной рекламой. Они представляли собой фотографию «меню дня» с «особым блюдом: русская девственница + кокаин — 50 евро». В качестве «основного блюда» следует перечисление русских женских имён и указан их возраст — от 17 до 35 лет. В посольстве РФ баннеры назвали провокационными и пообещали связаться с разместившей их НКО, указав на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также потребовав принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок.

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