В Испании извинились за социальную рекламу «меню с русскими проститутками»

Испанская ассоциация «Новая жизнь», которая занимается защитой женщин от жестокого обращения, в том числе сексуального, извинилась за социальную рекламу «русских девственниц», которая возмутила русскую диаспору. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель организации Лурдес Хименес заявила , что ассоциация начала убирать рекламу после возмущённых звонков представителей российской диаспоры. В ассоциации заявили, что не намеревались никого обидеть и сожалеют о произошедшем.

В течение многих лет мы оказываем помощь жертвам торговли людьми с целями сексуальной эксплуатации и женщинам, занимающимся проституцией, женщинам различных национальностей — и взрослым, и девочкам. И всю нашу работу мы выполняем в защиту прав человека, — говорится в заявлении.

Плакат, возмутивший русскую диаспору, был приурочен к Международному дню против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, который отмечается 23 сентября. Он был частью кампании по привлечению внимания к необходимости запрета проституции в Испании. По данным «Новой жизни», большинство женщин, занимающихся проституцией в Испании, являются иностранками: там отмечают, что если бы в «меню» вместо иностранных имён использовались испанские, то авторам рекламы не удалось бы «показать реальность такой, какая она есть».

Ранее на автобусных остановках на севере Испании появились баннеры с социальной рекламой. Они представляли собой фотографию «меню дня» с «особым блюдом: русская девственница + кокаин — 50 евро». В качестве «основного блюда» следует перечисление русских женских имён и указан их возраст — от 17 до 35 лет. В посольстве РФ баннеры назвали провокационными и пообещали связаться с разместившей их НКО, указав на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также потребовав принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок.