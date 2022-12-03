«Показательная история»: глава СЖР об увольнении ведущего «Дождя» Глава СЖР Соловьев: увольнение ведущего «Дождя» говорит о жесточайшей цензуре на Западе

Фото: vk.com/gottfreidlenz

Алексей Коростелев

Увольнение ведущего телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов) Алексея Коростелева лишний раз доказывает, что в западных странах активно нарушается свобода слова, заявил в беседе с «Говорит Москва» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он считает, что за рубежом в СМИ царит пропаганда с использованием жесточайшей цензуры и оппозиционные СМИ, включая «Дождь», являются частью этой системы.

Это была очень показательная история с увольнением журналиста. <...> Вся эта декларированная свобода слова в западных странах нарушается, работает исключительно пропаганда. Причем с применением жесточайшей цензуры. И один из фактов этой цензуры нам был сейчас продемонстрирован. То, что «Дождь» и другие оппозиционные издания работают там, значит, понятно, на кого они работают и за чьи деньги, — сказал Соловьев.

По его мнению, власти Латвии не закроют офис телеканала в Риге, поскольку этого не позволят сделать американцы.

Ранее «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать «Дождь» в том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность.

Несмотря на это, каналу придется заплатить штраф в размере 10 тысяч евро, а глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что «Дождь» должен покинуть страну.