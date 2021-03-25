Жертва маньяка Мохова об обращении в прокуратуру: «У него развязаны руки»

https://static.news.ru/photo/e32bf858-8d6b-11eb-bfe5-96000091f725_660.jpg Виктор Мохов Фото: Скриншот с видео Ксения Собчак/youtube.com

Екатерина Мартынова, одна из жертв маньяка Виктора Мохова, объяснила, что побудило её обратиться в прокуратуру с призывом вернуть её мучителя в тюрьму.

Девушка рассказала, что не смотрела интервью скопинского маньяка Ксении Собчак, так как ей «не хватило духа». Тем не менее она знает об озвученном мужчиной намерении снова встретиться с другой жертвой — Еленой Самохиной.

Позавчера он хотел добавиться ко мне в друзья в социальной сети. То есть он начинает меня преследовать. Я уже не знаю, что мне думать и как себя вести, потому что он на свободе и, в принципе, у него развязаны руки, он может приехать, найти, где я живу, и увидеться, наконец, как он этого желает. Я, правда, не знаю, с какой целью, — сообщила Мартынова.

Девушка считает, что Мохов не имеет права ничего говорить ни про неё, ни про Самохину, учитывая обстоятельства.

Его остановить, вот эти разговоры, можно только тем, что его привлекут к уголовной ответственности. Если ему просто говорят, что не надо этого делать, он никого не слушает. Значит, нужно сажать обратно в тюрьму, — подчеркнула Мартынова в интервью телеканалу «360».

Жертва маньяка призналась, что не считает 17 лет тюремного заключения, к которым приговорили Мохова, достаточным наказанием. По её словам, в США ему дали бы до 500 лет. Мартынова добавила, что не собирается менять адрес проживания или уезжать из России.

Я точно не буду бегать от преступника. Я надеюсь, что в ближайшее время всё это разрешится и он уедет обратно в колонию, — сказала девушка.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку. В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.

Скопинский маньяк после освобождения дал интервью Ксении Собчак. В ходе разговора он признался, что хочет «снова заняться» одной из своих жертв. Адвокат Тимур Маршани заявил, что данное высказывание не стоит считать угрозой, писал NEWS.ru. Юрист назвал реплику бравадой бывшего заключённого.