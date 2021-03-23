Адвокат оценил желание скопинского маньяка снова «заняться» своей жертвой

https://static.news.ru/photo/243ce226-8bf0-11eb-b4dc-96000091f725_660.jpg Виктор Мохов Фото: kakprosto.ru

Так называемый скопинский маньяк Виктор Мохов признался в беседе с Ксенией Собчак, что неплохо «снова заняться» своей жертвой — Еленой Самохиной. Гражданин отметил, что после освобождения из плена она больше так и не родила детей. По мнению адвоката Тимура Маршани, данное высказывание не нужно считать угрозой. Скорее, это бравада бывшего заключённого.

По словам юриста, оценивать действия Мохова можно только в том случае, если в отношении жертвы «готовится либо совершается преступление». При этом Маршани обратил внимание, что таких людей, как Мохов, необходимо ставить на профилактический учёт. За отслеживание освобождённых отвечают правоохранительные органы. Сама жертва может только обратиться в полицию, передаёт телеканал «360».

Сказанное [Виктором Моховым] в интервью Собчак не является доказательством его умысла или вины в угрозах убийства или причинении физического насилия. Это очередной хайп с его стороны, чтобы привлечь внимание к своей персоне, — считает адвокат.

По его словам, мужчина просто хочет выглядеть смелым и мужественным. Он добавил, что только одна из 100 жертв насильника повторно подвергается издевательствам со стороны преступника, «который не был пойман и не был наказан за преступление».

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. Комментируя сообщение, опубликованное в Telegram-канале «Меркури» о том, что «Собчак достигла дна», пообщавшись с преступником, Соловьёв заявил: «А что, у кого-то были сомнения?»