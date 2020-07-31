Жену рэпера Энди Картрайта задержали по делу о его убийстве

https://static.news.ru/photo/7b428506-d31a-11ea-a76a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супругу рэпера Энди Картрайта (29-летнего Александра Юшко) 36-летнюю Марину Кохал задержали по делу о его убийстве на двое суток. Гражданка проходит в качестве подозреваемой.

Её могут допросить 31 июля 2020 года. Кроме того, оперативники собираются побеседовать с матерью фигурантки, проходящей как свидетель, рассказала адвокат Ирина Скурту.

Она доставлена в следственный отдел и задержана как подозреваемая, — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Экспертизы, по итогам которых можно будет говорить о причине смерти Картрайта, пока не готовы, передаёт Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов супруги, мужчина умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пыталась избавиться от тела. Она объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал.

По факту обнаружения фрагментов тела рэпера СК возбудил уголовное дело. Адвокат жены покойного рэпера Энди Картрайта Марины поделилась первой официальной информацией по делу о смерти музыканта. По сути, Ирина Скурту опровергла почти все публикации, которые появились в СМИ за последнее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двухлетнего ребёнка украинского рэп-музыканта Александра Юшко (Энди Картрайта), тело которого было найдено расчленённым в Петербурге, передали бабушке, в настоящее время он находится под надзором, заявил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.