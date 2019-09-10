Заместитель мэра Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов заявил, что с 2021 года женщины получат возможность быть машинистами в поездах столичной подземки.
Он отметил, что за последние годы сильно изменилась система управления составом в метро, передаёт «
Если женщина управляет самолётом, то и поездом метро сможет, — подчеркнул он.
Сейчас законодательство запрещает женщинам устраиваться машинистами в подземке, но разрешает управлять трамваем.
Ранее News.ru писал, что Московский метрополитен ввёл новое правило техники безопасности. Пассажиров просят отказаться от чтения на эскалаторах.