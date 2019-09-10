https://static.news.ru/photo/2aff5f1a-d3c5-11e9-8a65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заместитель мэра Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов заявил, что с 2021 года женщины получат возможность быть машинистами в поездах столичной подземки.

Он отметил, что за последние годы сильно изменилась система управления составом в метро, передаёт « Интерфакс ». Больше нет необходимости совершать тяжёлые операции.

Если женщина управляет самолётом, то и поездом метро сможет, — подчеркнул он.

Сейчас законодательство запрещает женщинам устраиваться машинистами в подземке, но разрешает управлять трамваем.

Ранее News.ru писал, что Московский метрополитен ввёл новое правило техники безопасности. Пассажиров просят отказаться от чтения на эскалаторах.