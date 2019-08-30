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В московской подземке появились аудиообъявления о новых правилах поведения на эскалаторах. Так, помимо просьбы держаться за поручни и не бежать по ступенькам, добавилось требование к москвичам и гостям столицы отказаться от чтения электронных книг.

Предупреждающие голосовые сообщения направлены на усиление безопасности пассажиров при езде на эскалаторе. В подземке нередки случаи получения травм при поломке или резкой остановке движущихся ступенек.

Скорость «лестницы» довольно высока — 0,75 метра в секунду и в случае торможения устройства, люди могут упасть. Один из последних подобных инцидентов произошёл на станции «Крылатское» в конце июля текущего года. Травмы получили трое пассажиров.

Согласно инструкции, эскалатор может быть остановлен в любое время сотрудниками метрополитена по той или иной технической причине, например, в случае неисправности. Это могут сделать, в том числе дежурные у эскалатора, сидящие в кабинах.

Ранее News.ru писал, что по словам адвоката Сергея Бадамшина столичная подземка требует через суд взыскать с организаторов митинга за честные выборы, состоявшегося 27 июля, более 53 тысяч рублей из-за якобы возникшей в этот день дополнительной нагрузки на сотрудников метрополитена.