Женщин предупредили об опасности домашнего маникюра Врач Латыпова назвала риск стафилококка главной опасностью домашнего маникюра

Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho/imagebroker.com/Global Look Press

Главной опасностью домашнего маникюра самому себе является то, что он может спровоцировать развитие стафилококка, предупредила женщин врач-дерматолог Ольга Латыпова. Она рассказала LIFE.ru, что также такая процедура может привести к нарушению нормального роста ногтя. Это связано с тем, что женщины большое внимание уделяют кутикуле, где расположена самая чувствительная зона «матрикс», которую легко повредить.

В итоге это приводит к снижению роста, расслоению свободного края ногтя, ломкости и отслаиванию ногтей от ногтевого ложа. Может измениться форма ногтевых пластин — появятся поперечные полосы, углубления по типу «волна», — пояснила врач.

По словам Латыповой, не стоит в домашних условиях снимать гель-лак. Это может привести к истончению ногтевой пластины и вызвать болезненную чувствительность. Врач уточнила, что полученные из-за порезов и пропилов травмы являются «входными воротами» для инфекций, таких как золотистый стафилококк или грибок.

Дерматолог Наталия Жовтан ранее назвала плюсом гель-лака его долговечность, но предупредила, что такое покрытие может оказаться небезопасным для организма. По ее словам, гель-лаки содержат целый ряд опасных для здоровья веществ, которые могут привести к развитию экземы и дерматита.