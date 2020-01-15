https://static.news.ru/photo/a94cd178-378d-11ea-baed-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Бородатые мужчины пользуются большей популярностью у женщин. Если же девушка обращает внимание на представителей сильного пола с гладким лицом, это может свидетельствовать о подсознательной боязни паразитов — вшей или блох. К такому неожиданному выводу пришли австралийские исследователи.

По мнению опрошенных женщин, мужчины с бородами кажутся физически и социально более доминирующими. Наиболее привлекательными дамы называли бородачей с выраженной челюстью и широкими костями в области щёк, пишет «МедикФорум».

Те же, кто предпочитал гладко выбритые щёки, упоминали о приверженности к гигиенической чистоте, признаком которой не является борода. Из этого исследователи и сделали вывод о женских страхах, заложенных в исторической памяти где-то на генном уровне.

В опросе принимали участие около тысячи женщин в возрасте от 18 до 70 лет.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, медики напомнили, что борода и усы требуют тщательного ухода в сезон гриппа и ОРВИ. Поэтому они рекомендовали вообще сбривать всю растительность на лице.